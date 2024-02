Lazanya tarifi: Kıymalı ve tavuklu lazanya evde nasıl yapılır?

Lazanya, çeşitli malzeme seçenekleriyle her damak zevkine hitap edebilen, doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Kıymalı lazanya, geleneksel ve en çok tercih edilen versiyonlardan biriyken, tavuklu lazanya ise daha hafif bir alternatif sunar. Her iki tarif de, evde basit malzemelerle ve adım adım takip edilecek yönergelerle kolayca hazırlanabilir. İşte kıymalı ve tavuklu lazanya tarifleri ile evde lazanya yapımına dair her şey…

Kıymalı Lazanya Tarifi

Kıymalı lazanya hamur ve iç harç ile hazırlanan son derece lezzetli bir yemektir. Doğru adımlar takip edildiğinde kolayca hazırlanan lazanya hem besleyici hem de herkesiz severek yiyebileceği bir yemektir. Şimdi evde kolay lazanya yapımına geçelim:

Kıymalı lazanya için gerekli malzemeler:

Lazanya yaprakları (haşlamaya gerek olmayan)

500 gr kıyma

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

1 büyük domates ya da 400 gram domates konservesi

2 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar

Tuz, karabiber, kekik

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Beşamel Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Kıymalı Lazanya Nasıl Yapılır? Genişçe bir tavada soğan ve sarımsakları ince ince doğrayıp zeytinyağında kavurun.

Soğanlar pembeleşince kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Ardından domates salçası, konserve domates ya da rendelenmiş domatesi ekleyelim.

Tuz, karabiber ve kekik ekleyip sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Şimdi beşamel sosun yapımına geçelim.

Tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Rengi dönmeye başlayınca sütü yavaşça ve aşamalı olarak ekleyip topaklanma olmayacak şekilde çırpın. Koyulaşana kadar pişirin. En son olarak tuz ve karabiberi de ekleyin.

Yoğunlaşmaya başlayınca ocağın altını kapatalım. Beşamel sos fazla pişerse soğuduğunda çok katı olacaktır.

Hazırladığımız beşamel sosu; kalıbımızın en altına güzelce yayalım.

Ardından sosun üzerine tek bir lazanya yaprağı koyalım. Bu aşamada lazanya yaprakları üst üste gelmemeli. Burada önemli olan boşlukları kapatabilmek.

Lazanya yaprağının üzerine beşamel sosu sürelim. Üzerine kaşar peyniri ilave edelim.

Üçe böldüğümüz kıymalı harcın ilk kısmını burada ekleyelim ve her yerine eşit olacak şekilde dağıtalım.

Ardından üzerine yine lazanya yaprağı, beşamel sos ve kıymalı harçtan ekleyelim.

Aynı işlemi tekrarlayarak son aşamayı da yapalım. Böylece 3 katlı bir lazanya elde etmiş olacağız.

En üste lazanya yaprağı koyalım. Beşamel sosu kalan kısmını her noktasına gelecek şekilde yayıp, 200 derecede önceden ısıtılmış fırına koyalım. Üzeri pembeleşinceye kadar pişirelim.

Pişmeye yakın fırından çıkarıp kalan kaşar peynirlerini de ilave edelim. Kaşarlar eriyince lazanya pişmiş olacaktır.

Yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirip servis edebilirsiniz.

2 adet tavuk göğsü

1 büyük soğan

1 kırmızı kapya biber

2 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı mantar

2 diş sarımsak

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber, kekik

Zeytinyağı Beşamel sosu için; 3 su bardağı süt (600 ml)

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber