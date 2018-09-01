Lecce - Salernitana maç önü

İtalya Serie B maçında Lecce ile Salernitana, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. 1 puanlı Lecce 4. sırada bulunuyor, Salernitana 1 puana sahip ve 13. sırada. Lecce son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Salernitana, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 760 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lecce kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Salernitana sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Lecce önceki hafta Vigor Lamezia mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Salernitana ise Casertana maçında 1-1 berabere kaldı.

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