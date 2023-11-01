Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
Antalya'da, kasım ayının ilk gününde, yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar denize girip, güneşlendi. Pazar günü kentte sağanak beklendiği bildirildi
Antalya'da, dün akşam yağışlı havanın etkili olduğu kentte bugün güneşin yüzünü göstermesiyle hava sıcaklığı öğle saatlerinde 28 dereceye kadar ulaştı.
KONYAALTI SAHİLİ YİNE DOLDU
DHA'da yer alan habere göre güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
DENİZ SUYU SICAKLIĞI 26 DERECE
Sahile gelen bazı kişiler sıcaklığı 26 derece olan denizde yüzerken, kimileri ise kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.
HAFTA BOYU SICAKLIK SÜRECEK
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının hafta boyunca aynı seyirde devam etmesi, pazar günü kent genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.