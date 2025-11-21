Habertürk
        Haberler Dünya Lee Jae-myung, Türkiye'ye gelecek | Dış Haberler

        Güney Kore Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.

        Giriş: 21.11.2025 - 19:13 Güncelleme: 21.11.2025 - 19:13
        Güney Kore Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Lee Jae-myung'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini dile getirdi.

        Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye’ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir.

        Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti’nden Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı’ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır.

        24 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir.

        Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanmaktadır."

        #güney kore
