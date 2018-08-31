Leeds United - Middlesbrough sahaya çıkıyor

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Leeds United, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Middlesbrough takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 13 puanlı Leeds United 1. sırada bulunuyor, Middlesbrough 13 puana sahip ve 2. sırada. Leeds United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Middlesbrough, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 265 kodlu maçı oynayanlar; Leeds United galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Middlesbrough galibiyet oranı 2.90. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Leeds United son haftadaki Wolverhampton müsabasında 4-1 yenildi.

Middlesbrough ise Birmingham City maçında 2-0 kazandı.

Leeds United, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Middlesbrough, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Middlesbrough 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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