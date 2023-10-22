Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Erden Timur'a sert sözler! "Teraziden kaçan hırsızdır"

"Başkanımız, hukuki hak arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. ciddi araştırılması gerekiyor. TFF, Türk futbolunun madem ki amiri, amirali ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar."

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"Bu transfer konularında, geçenlerde Fred transferinden sonra beni aradı. Açıklamayacaktım ama açıklama ihtiyacı hissediyorum. Hatırlarsanız bir açıklama yaptım 'iki ayrı kişi hem Fred'i hem kulübünü ayartarak işi bozmaya çalıştı' diye. Bununla ilgili sanki hiç haberi yokmuş gibi arayıp 'ne olur söyle bunları kimdi bunlar' dedi. İsimleri verdim, 'İsimleri tanıyorum ama ben talimat vermedim' dedi. Futbol transferinde bunların normal olduğunu söyledi. Ben de kendisine benim 11 yıldır futbol yöneticisi olduğumu ve bu kadar inisiyatifi kimsenin alamayacağını ilettim."