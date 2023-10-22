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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı! - Günün öne çıkan haberleri

        Fatih'te tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

        İstanbul Fatih'te korkunç bir cinayet işlendi. İlçede bir kişi, tartıştığı arkadaşı Kadir Çakır'ı silahla öldürdü. Zanlı polise giderek teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:32
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        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
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        Fatih'te tartıştığı arkadaşına silahla 6 el ateş edip öldüren şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

        DHA'nın haberine göre şüphelinin cinayeti işlemeden önce sokağa gelişi ve cinayeti işledikten sonra sokaktan ayrılışı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, Yedikule Mahallesi Hacı Manav Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Batuhan G. (34) arkadaşı Kadir Çakır'ın (35) evine geldi.

        Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Batuhan G. yanında bulunan silahla Kadir Çakır'a 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Çakır yere yığılırken silahlı saldırgan evden çıkarak geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evin içerisinde ve çevresinde incelemede bulunduktan sonra Çakır'ın cenazesi incelenmek üzere Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Batuhan G.'nin olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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