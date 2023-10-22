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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Hatayspor: 4-2 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Hatayspor: 4-2 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Hatayspor engelini de rahat geçti. Kadıköy'de oynanan mücadeleden Szymanski, Osayi-Samuel, Dzeko ve İrfan Can'ın golleriyle 4-2 galip ayrılarak rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattıran sarı-lacivertliler puanını 27'ye çıkarıp liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal'ın ekibi, 9'da 9 yaparak kendisine ait 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu de geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:04 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:05
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        Fenerbahçe kazanıyor, taraftarını coşturuyor... Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Hatayspor'u da 4-2 mağlup ederek 9'da 9 yaptı.

        Fenerbahçe'ye Hatayspor karşısında üç puanı getiren golleri 7'de Szymanski, 15'te Osayi-Samuel, 39'da Edin Dzeko ve 63'te İrfan Can Kahveci kaydetti.

        Konuk ekip Hatayspor'un maçtaki golleri 55. dakikada Ghoulam ve 90+4'te Aabid'den geldi.

        F.BAHÇE REKOR KIRDI, HATAY İLK KEZ MAĞLUP

        Kendisine ait 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştiren ve puanını 27'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

        Bu sonuçla ligde ilk kez mağlup olan Hatayspor 14 puanda kaldı.

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