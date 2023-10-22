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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA ICARDI: Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Mauro Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? - GS haberleri - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi için sakatlık açıklaması: Bayern Münih maçında oynanabilecek mi?

        Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Peki Icardı, Galatasaray'ın Salı günü çıkacağı Bayern Münih mücadelesinde oynayabilecek mi? İşte detaylar...

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 22.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:43
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        Icardi için sakatlık açıklaması!
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        Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

        Sarı kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

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        BAYERN MAÇINDA OYNAMA ŞANSI VAR

        Derbiyi sekerek tamamlayan ve stattan da yine yürümekte zorlanarak ayrılan Mauro Icardi'nin çekilen MR sonuçları can sıksa da korkulacak boyutta ciddi bir durum olmadığı öğrenildi. Habertürk'ten Çağatay Çelik'in edindiği bilgiye göre Arjantinli golcünün salı günkü Bayern Münih müsabakasında forma giyme şansı bulunuyor.

        Vücut ağırlığı kaynaklı olan tendon üstündeki dokuda hasar ve kanamalarda iyileşme süresi iki üç haftaya kadar çıkabilirken golcü oyuncunun sakatlığındaki gibi darbeye bağlı hasar ve kanamalarda bu sürenin kısaldığı öğrenildi. Icardi'nin kendini iyi hissetmesi ve Bayern Münih maçında forma giymeyi istemesi durumunda stereoid ve ağrı kesici iğnelerle süre alabileceği belirtildi.

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