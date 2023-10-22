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        Haberler Yaşam ÖZEL | Kapuz Suyu'ndan Kapısuyu'na... İki ili bir plaj ayırıyor

        Kapısuyu Plajı iki ili birbirinden ayırıyor

        Dağları aşıp, Karadeniz'e dökülen Kapısuyu deresi aynı zamanda iki ili birbirinden ayırıyor. Bartın-Kastamonu sınırına ince bir çizgi çeken dereninin denize kavuştuğu yer bir plajı oluşturuyor. Plajın doğu tarafı Kastamonu'da, batıdaki büyük alanı ise Bartın sınırlarında kalıyor. Yöre benzersiz doğal güzellikleri bünyesinde barındırmasının yanında yılan hikâyesine dönmeye yüz tutmuş idari sorunlarla boğuşmaya devam ediyor...

        Mehmet Şimşek
        msimsek@haberturk.com
        Giriş: 22.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:44
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        #kapısuyu plajı
        #kapısuyu köyü
        #haberler
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Şimşek
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