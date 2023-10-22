Kapısuyu Plajı iki ili birbirinden ayırıyor
Dağları aşıp, Karadeniz'e dökülen Kapısuyu deresi aynı zamanda iki ili birbirinden ayırıyor. Bartın-Kastamonu sınırına ince bir çizgi çeken dereninin denize kavuştuğu yer bir plajı oluşturuyor. Plajın doğu tarafı Kastamonu'da, batıdaki büyük alanı ise Bartın sınırlarında kalıyor. Yöre benzersiz doğal güzellikleri bünyesinde barındırmasının yanında yılan hikâyesine dönmeye yüz tutmuş idari sorunlarla boğuşmaya devam ediyor...
Mehmet Şimşek
msimsek@haberturk.com
Giriş: 22.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:44
Haberi Hazırlayan: Mehmet Şimşek