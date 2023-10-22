Fenerbahçe 9'da 9 yaptı, kendi rekorunu kırdı!
Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u 4-2 mağlup eden ve 9'da 9 yapan Fenerbahçe, kendisine ait 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştirdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Szymanski, Osayi-Samuel, Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
9 haftada 9 galibiyet alarak 27 puan toplayan Fenerbahçe, yeni bir rekora imza attı.
Kanarya, Süper Lig tarihinde bir sezona 9'da 9'la başlayan ilk takım oldu. Bu alanda daha önceki rekor da 8'de 8'le yine Fenerbahçe'ye aitti.
Fenerbahçe daha önce 2009-2010 sezonunda Christoph Daum yönetiminde sezona 8'de 8'le başlamış ancak 9. haftada Gaziantep'e 2-1 yenilerek galibiyet serisi sona ermişti.
GALİBİYET SERİSİ 19 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 17 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti.
İsmail Kartal’ın öğrencileri Süper Lig’de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak bu sezon 17 maçlık galibiyet serisi elde etti.
Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle geçen sezondan itibaren çıktığı son 19 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.
HATAYSPOR'A KARŞI 7'DE 6 YAPTI
Fenerbahçe, kulüp tarihinde Hatayspor ile 7. kez karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.
İki takım arasında oynanan 1 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, sarı-lacivertliler Hatayspor'a karşı mağlubiyet yüzü görmedi.