Leicester City - Liverpool düellosu

Leicester City ve Liverpool, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. Maç öncesi Leicester City 6 puanla 7. sırada, Liverpool 9 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Leicester City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Liverpool, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 108 kodlu maçı oynayanlar; Leicester City galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 4.00, Liverpool galibiyet oranı 1.30. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Leicester City önceki hafta Tottenham mücadelesinde 5-4 yenildi.

Liverpool ise Brighton & Hove Albion karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Leicester City, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Liverpool, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Liverpool, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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