Leiknir - Akranes maçı rakamları

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Leiknir, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Akranes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:15. 13 puanlı Leiknir 7. sırada bulunuyor, Akranes 23 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Leiknir, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Akranes, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 590. İddaa'da Leiknir kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Akranes kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Leiknir son hafta oynanan İB Vestmannaeyjar maçında 2-2 berabere kaldı.

Akranes ise FH Hafnarfjördur maçında 4-1 yenildi.

Leiknir, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 7 gol yedi.

Akranes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Akranes, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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