Leman dergisi iddianamesı tamamlandı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, derginin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, yazıişleri müdürü Aslan Özdemir ve hakkında yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.