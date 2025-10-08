Habertürk
        Lemina'dan Fatih Terim itirafı

        Lemina'dan Fatih Terim itirafı

        Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, bir dönem Sarı Kırmızılılar'da beraber olduğu eski hocası Fatih Terim'le ilgili itirafta bulundu.

        Giriş: 08.10.2025 - 16:26 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:26
        1

        Galatasaray'a geçen sezon geri dönen Mario Lemina, Sofoot'a açıklamalarda bulundu.

        2

        "YARIM KALAN HİKAYEMİZ VARDI"

        Lemina, "2019-2020'nin ardından Galatasaray'a ikinci kez transfer oldun. Neden geri dönmeyi seçtin?" sorusunun ardından, "Kesinlikle para meselesi değildi, daha çok burada yaşadığım şeyleri yeniden yaşamak için. Galatasaray ile benim aramda yarım kalan bir hikaye vardı. Birkaç yıl önce bana Galatasaray'a transfer olmaktan bahsedilseydi, Avrupa'da oynayan birçok inatçı futbolcu gibi hayır derdim. Ama bu kulüp bana her şeyi verdi. Burada bana sorumluluk verildi. Galatasaray'a ilk geldiğim halimden kesinlikle çok daha farklıyım. Burada ya hep ya hiç! Bu felsefeye sıcak bakıyorum çünkü benim için de ortası yok." yanıtını verdi.

        3

        "HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ"

        Gabonlu orta saha oyuncusu, "Bu sevgiyi nasıl açıklıyorsun?" şeklinde yöneltilen sorunun ardından, "Öncelikle taraftarlar. Havalimanında bana gösterilen karşılama inanılmazdı, özellikle de dönüşümde. Onlar beni bunca zaman boyunca hiç unutmadıkları için hemen yeniden heyecanlandım. Onlar için her şeyi vermek istiyorsun. Sadece sosyal medyada, sözleşmeyi imzaladığım anda 200 bin takipçi kazandım, bu inanılmazdı. Türk değilseniz, tüm bunları hayal bile edemezsiniz." cevabını verdi.

        4

        "NEREYE GELDİĞİMİ ANLADIM"

        Sözlerine devam eden Lemina, "Geri döndüğümde ilk maçım Fenerbahçe'ye karşıydı ve hemen nereye geldiğimi anladım. Burası Türkiye’nin Real Madrid’i; büyük bir kulüp, büyük beklentiler ve baskı var. Her maçı kazanman, Şampiyonlar Ligi’nde büyük işler yapman gerekiyor. Ama aynı zamanda, oyuncunun kendini en iyi şekilde hissetmesi için her şey organize edilmiş. Bu ülkede futbolu aşan şeyler var, mesela ilk geldiğimde Fatih Terim’in temsil ettiği şeyler gibi." dedi.

        5

        FATİH TERİM İTİRAFI

        Fatih Terim ile ilgili sözlerinin ardından kendisine deneyimli teknik adam ile ilgili soru yöneltilen Lemina, "Ona "İmparator" diyorlar, bu bile yeter aslında. Onda, bana sonsuz güven veren büyük bir adam gördüm. Bir gün antrenmanda yanıma gelip bana taktikle ilgili neyi değiştirmek istediğimi sordu. Çok şaşırdım, çünkü hayatımda ilk kez bir teknik direktör bana böyle bir sorumluluk veriyordu. Jean Michael Seri’yle birlikte oynarsak topu daha iyi dolaştırabileceğimizi söyledim. Sonra tüm takımı toplayıp "Toplar Lemina’dan çıkacak." dedi. O andan itibaren artık sessiz kalamazdım; lider olmam gerekiyordu." dedi.

        6

        GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ

        Mario Lemina, "Beş yıl öncesine göre daha da etkileyici bir kadroya sahipsiniz. Son transfer döneminde Galatasaray'a bu kadar büyük isimlerin geleceğini bekliyor muydun?" sorusunun ardından, "Yönetimin harika bir takım kuracağından hiç şüphem yoktu. Onlar Galatasaray fanatiği, tabii ki büyük işler yapacaklar. Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Mauro Icardi, Victor Osimhen... Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar yaşadılar, bunu kullanmalıyız." dedi.

        7

        "GALATASARAY'DA OLMAZ"

        Sözlerine devam eden Lemina, "Takımın uyumu sağlanmalı, bu olacak çünkü burası büyük bir aile. Kimse size sırtından bıçak sokmaz! Birkaç hafta önce, medya biz oyuncuların, transfer günlerinin son günlerinde Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif alan Barış Alper Yılmaz'ı dışladığımızı ima etti. Bu, bazı kulüplerde kaosa yol açardı ama Galatasaray'da hayır! Çünkü hepimiz kardeşiz, Barış bizim kardeşimiz. Osimhen ile birlikte forvet oynamalarına rağmen deli gibi savunma yapıyorlar. Hepimiz birbirimizi yukarıya çekiyoruz, as oyuncu ya da yedek oyuncu olmakla ilgili ego ya da memnuniyetsizlik yok." diye konuştu.

        8

        "HEMEN YÖNETİMİ ARADIM"

        "Wolverhampton ile ayrıldığın dönemde (Aralık 2024) takım arkadaşın Toti ve teknik ekipten biriyle büyük bir tartışma yaşadın." şeklinde hatırlatma yöneltilen Lemina, "Wolverhampton'ın kaptanıydım ama uzun zamandır bu kulübün fikirleriyle aynı fikirde değildim. Onlara bunun yürümeyeceğini söylemiştim. Zihinsel ve fiziksel olarak çökmek üzereydim. West Ham maçında yaşanan olay bardağı taşıran son damla oldu! Bu yüzden kaptanlığı bırakmaya ve yeni bir proje düşünmeye karar verdim. Hayatımda ilk kez, telefonumu elime aldım ve Galatasaray'ın yönetimini aradım. Yirmi sonra beni geri aradılar ve geri dönmemi söylediler. Wolverhampton'daki kimseyi suçlamıyorum. Orada harika zamanlar geçirdim. Babamızın ölümünden sonra küçük kardeşim Noha'yı aldılar ve onlara sonsuza kadar minnettar olacağım. Bizim için zor bir dönemdi ve bize çok destek oldular." dedi.

