Leonardo DiCaprio kimdir? sorusu ünlü oyunun hayatından detayları merak edenler tarafından araştırılıyor. İşte Leonardo DiCaprio'nun hayatından detaylar...



Leonardo DiCaprio kimdir?



Leonardo Wilhelm DiCaprio (d. 11 Kasım 1974),Amerikalı oyuncu ve yapımcı. DiCaprio, 1990'ların başında televizyon reklamlarında görünerek oyunculuk hayatına başladı ve ardından Santa Barbara ve Growing Pains gibi dizilerde rol aldı. 1991'de Mahluklar 3 filmindeki Josh rolüyle sinema hayatına başladı. 1993 yılında Bu Çocuğun Hayatı filminde başrolde oynadı. Aynı yıl Gilbert'in Hayalleri filminde oynadı ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ilk Akademi adaylığını elde etti. Günlük ve Romeo + Juliet filmleriyle halk tarafından tanınmaya başlandı. 1997 yılında James Cameron'un Titanik filmiyle uluslararası üne ulaşmış oldu.

2000 yılından bu yana DiCaprio, geniş bir film yelpazesinde yaptığı çalışmalarla büyük beğeni topladı. DiCaprio'nun sonraki filmleri arasında; Demir Maskeli Adam, biyografik suç draması Sıkıysa Yakala ve ileriki zamanlarda çok defa çalışacağı Martin Scorsese ile olan ilk filmi New York Çeteleri yer aldı. Ardından biyografik film Göklerin Hakimi, siyasi gerilim filmi Kanlı Elmas, suç filmi Köstebek, Yalanlar Üstüne, dram filmi Hayallerin Peşinde, psikolojik gerilim filmi Zindan Adası, bilim kurgu filmi Başlangıç, biyografik film J. Edgar, western filmi Zincirsiz dönem draması Muhteşem Gatsby ve biyografik suç filmi Para Avcısı filmlerindeki oyunculuğuyla beğeni topladı.

DiCaprio Göklerin Hakimi ve Diriliş filmleriyle Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu, Para Avcısı filmiyle Müzikal ve Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödüllerini kazandı. Ayrıca Diriliş filmiyle ilk Akademi ve BAFTA ödüllerini kazandı.

Hayatının erken dönemi

Leonardo Wilhelm DiCaprio 11 Kasım 1974'te Los Angeles, Kaliforiya'da doğdu. Yasal bir sekreter olan Irmelin ve çizgi roman sanatçısı ve yapımcısı / dağıtımcısı olan George DiCaprio'nun tek çocuğudur. DiCaprio'nun babası İtalyan (Napoli) ve Alman (Bavyera) kökenlidir. DiCaprio'nun anne tarafından olan dedesi Wilhelm Indenbirken Almandı. Anneannesi Helene Indenbirken (d. Yelena Smirnova 1915-2008) Rus doğumlu bir Alman vatandaşıydı. DiCaprio, Rusya'daki bir röportajda kendisine "yarı-Rus" olarak değindi ve iki dedesinin ve annanesinin ve babannesinin Rus olduğunu söyledi. DiCaprio'nun ailesi üniversiteye devam ederken tanıştı ve Los Angeles, Kaliforniya'ya taşındı.

DiCaprio, Leonardo olarak adlandırıldı çünkü hamile annesini ilk tekmelediğinde annesi İtalya'daki bir müzede bir Leonardo da Vinci tablosuna bakıyordu. Anne ve babası bir yaşındayken ayrılmıştı ve çoğunlukla annesiyle yaşıyordu. DiCaprio üçüncü yılını takiben liseden ayrıldı ve sonuç olarak Genel Öğretim Geliştirme diplomasını kazandı. DiCaprio, çocukluğunun bir bölümünü dedesi ve annesi ile Almanya'da geçirdi. Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

11 yaşında oyuncu olmak isteyen Leonardo bir temsilciyle görüşmeye başladı. Fakat temsilci ismini daha Amerikan tarzı bir isim olan Lenny Williams olarak değiştirmesini istedi. Leonardo bunu kabul etmedi ve 13 yaşında kendisini ismiyle kabul eden başka bir temsilciyle görüşmeye başladı.

Oyunculuk hayatı

1990'lar

DiCaprio oyunculuk hayatına 1990 yılında aynı isimli filmden uyarlanan Parenthood dizisiyle başladı. Parenthood'dan sonra DiCaprio The New Lassie ve Roseanne'nin yanı sıra Santa Barbara gibi dizilerde küçük rollerde oynadı. Parenthood dizisiyle Genç Sanatçı Ödülleri'nde En İyi Genç Erkek Oyuncu adaylığı elde etti. DiCaprio'nun ilk filmi, komedi, korku ve bilim kurgu türündeki Mahluklar 3 oldu. Kısa süre sonra Growing Pains dizisinde rolünü tekrarlayan bir oyuncu olarak yer aldı. DiCaprio büyük ekrandaki çıkışını 1992'te Bu Çocuğun Hayatı filmindeki başrol için Robert De Niro tarafından 400 genç erkek oyuncu arasından dikkatle seçilerek yaptı. 1993'te Gilbert'in Hayalleri filminde zihinsel engelli bir çocuğu oynadı ve ilk Akademi ve Altın Küre adaylıklarını elde etti. Ayrıca En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu National Board of Review ödülünü kazandı. DiCaprio'nun 1995'teki ilk çabası Sam Raimi'nin western filmi Hızlı ve Ölü oldu. Sony Pictures, DiCaprio'nun kadroya alınmasına şüpheciydi fakat sonuç olarak Sharon Stone oyuncunun maaşını kendisi ödemeye karar verdi. Ardından Tutkunun Şairleri filminde Arthur Rimbaud'u oynadı. Yapım öncesinde hayatını kaybetmesinden sonra River Phoenix ile yer değiştirmişti. Aynı sene Günlük filminde Jim Carroll'u oynadı.

1997 yılında DiCaprio James Cameron'ın Titanik filminde başroldeydi. DiCaprio başlangıçta rolü oynamayı reddetti fakat sonunda oyunculuk yeteneğine inanan Cameron tarafından role teşvik edildi. Bu filmle ikinci Altın Küre adaylığını elde etti. Akademi Ödülleri'ne aday olmaması hayranları tarafından tepki çekti. Ertesi sene Demir Maskeli Adam filminde XIV. Louis'i ve kardeşi Philippe'yi oynadı. Önceki filmlerindeki başarılarının aksine bu film ile Altın Ahududu Ödülleri'nde En Kötü Sahne Çifti ödülünü kazandı.

2000'ler

DiCaprio'nun sıradaki yapımı Kumsal filmi oldu. Film gişede başarılı olsa da eleştirmenlerin hedefi oldu. DiCaprio ertesi sene En Kötü Erkek Oyuncu Altın Ahududu Ödülü'ne aday oldu.

DiCaprio 2002'de Steven Spielberg'in yönettiği Sıkıysa Yakala filminde oynadı. Film 52 günde 147 farklı mekanda çekildi. DiCaprio bu film ile üçüncü Altın Küre adaylığını elde etti. Aynı sene Martin Scorsese ile ilk filmi olan New York Çeteleri filminde yer aldı. 2004'te Howard Hughes'un hayatını anlatan Göklerin Hakimi filmiyle ilk Altın Küre ödülünü ve ikinci Akademi adaylığını elde etti.

2006'da Kanlı Elmas ve Scorsese ile üçüncü filmleri olan Köstebek filminde oynayan DiCaprio Kanlı Elmas filmiyle üçüncü Akademi adaylığını elde ederken, Altın Küre'de iki film ile birden Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu adaylığı elde etti.

2008'de Yalanlar Üstüne filminde oynarken, aynı sene Hayallerin Peşinde filmiyle yedinci Altın Küre adaylığını elde etti.

2010'lar

DiCaprio 2010 yılında Dennis Lehane'nin 2003'te yayınlanmış olan aynı adlı romanından uyarlanan Zindan Adası filminde oynayarak Scorsese ile olan işbirliğini sürdürdü. Aynı sene Christopher Nolan'ın bilim kurgu filmi Başlangıç'ta oynadı.

2011'de başka bir biyografik film J. Edgar'da J. Edgar Hoover'ı oynadı. Bu film ile sekizinci Altın Küre adaylığını elde etti. 2012'de Quentin Tarantino'nun spagetti westerni Zincirsiz'de yer aldı. DiCaprio bir sahnede çekim devam ederken kazayla elini cam bardakla kesti fakat oynamaya devam etti. Tarantino sahneyi filmde kullanmaya kara verdi. DiCaprio ayrıca bu filme dokuzuncu Altın Küre adayığınıda elde etmiş oldu.

2013'te DiCaprio Romeo + Juliet'ten sonra Baz Luhrmann'la ikinci işbirliği olan, F. Scott Fitzgerald'ın 1925'te yayınlanmış aynı adlı romanından uyarlanan Muhteşem Gatsby filminde oynadı. Aynı sene Scorsese ile olan beşinci filmleri ve oynadığı dokuzuncu biyografik karakter olan Jordan Belfort'ın hayatını anlatan Para Avcısı filminde oynadı. Bu film ile ikinci Altın Küre ödülünü kazandı ve oyuncu olarak dördüncü Akademi adaylığını elde etti.

2015'te Alejandro G. Iñárritu'nun yönettiği Diriliş filminde hayatta kalma mücadelesi veren Hugh Glass'ı oynadı. Oyunculuğuyla olumlu yorumlar alan DiCaprio üçüncü Altın Küre ödülününün yanı sıra ilk Akademi ve BAFTA ödüllerinide kazandı.

Filmograf



1991 Mahluklar 3 Josh

1992 Poison Ivy Çocuk

1993 Bu Çocuğun Hayatı Tobias Wolff

Gilbert'in Hayalleri Arnie Grape

1995 Hızlı ve Ölü Fee "Çocuk" Herod

Günlük Jim Carroll

Tutkunun Şairleri Arthur Rimbaud

1996 Romeo + Juliet Romeo Montague

Marvin'in Odası Hank

1997 Titanic Jack Dawson

1998 Demir Maskeli Adam Kral XIV. Louis/Philippe

Şöhret Brandon Darrow

2000 Kumsal Richard

2001 Don's Plum Derek

2002 Sıkıysa Yakala Frank William Abagnale Jr.

New York Çeteleri Amsterdam Vallon

2004 Göklerin Hakimi Howard Hughes

2006 Kanlı Elmas Danny Archer

Köstebek Billy Costigan

2007 The 11th Hour Anlatıcı

2008 Hayallerin Peşinde Frank Wheeler

Yalanlar Üstüne Roger Ferris

2010 Hubble Anlatıcı

Zindan Adası Edward "Teddy" Daniels

Başlangıç Cobb

2011 J.Edgar J.Edgar Hoover

2012 Zincirsiz Calvin Candie

2013 Muhteşem Gatsby Jay Gatsby

Para Avcısı Jordan Belfort

2015 Diriliş Hugh Glass

The Audition Kendisi (Kısa film)

Tufandan Önce Kendisi - Anlatıcı

Önemli ödülleri ve adaylıkları





Akademi Ödülleri Gilbert'in Hayalleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adaylık

Göklerin Hakimi En İyi Erkek Oyuncu Adaylık

Kanlı Elmas Adaylık

Para Avcısı En İyi Erkek Oyuncu Adaylık

En İyi Film Adaylık

Diriliş En İyi Erkek Oyuncu Kazandı

Altın Küre Ödülleri Titanik Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Adaylık

Sıkıysa Yakala Adaylık

Göklerin Hakimi Kazandı

Kanlı Elmas Adaylık

Köstebek Adaylık

Hayallerin Peşinde Adaylık

J.Edgar Adaylık

Zincirsiz En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adaylık

Para Avcısı Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Kazandı

Diriliş Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Kazandı

BAFTA Ödülleri Göklerin Hakimi En İyi Erkek Oyuncu Adaylık

Köstebek Adaylık

Para Avcısı Adaylık

Diriliş Kazandı