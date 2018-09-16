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Bu açıklamanın ardından Lerzan Mutlu, Bülent Ersoy hakkında suç duyurusunda bulundu. Ersoy hakkında “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bülent Ersoy’un daha sonra başka bir röportajında Lerzan Mutu’ya “Ben sesimle döverim, bilgimle gömerim” diyerek yine tehdit ettiği iddia edilmişti. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi, 5 ay önce “tehdit” suçundan Bülent Ersoy’u 30 gün adli para cezasına çarptırmıştı.