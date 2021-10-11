Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor. 16 Kasım'da Hollanda ile Norveç'in karşılaşacağı düşünüldüğünde bugünkü maçın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Tek yol Letonya'dan 3 puanla dönmek.