Levent Altındağ'dan acı haber geldi. Vefat eden usta müzisyenin ölüm haberi, İBB Orkestralar'nın Twitter hesabından duyuruldu.

Açıklamada, "Dünya çapındaki müzikalitesi, farklı müzik tarzlarındaki başarılı icrası ve nüktedan karakteri ile çok özel bir müzisyeni kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Seni unutmayacağız Levent Altındağ..." denildi.

Suavi, Sıla, Soner Arıca, Şehrazat ve Fettah Can gibi çok sayıda ünlü isim üzüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

LEVENT ALTINDAĞ HAKKINDA

Levent Altındağ, 6 Mayıs 1954'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda, müzisyen olan babası Erdoğan Altındağ'ın teşviki ile mandolin çalarak müziğe başladı. Onno Tunç, Şerif Yüzbaşıoğlu, İsmet Sıral, Emin Fındıkoğlu, Neşet Ruacan, Süheyl Denizci, Okay Temiz, Erkan Oğur, Arto Tunç ve Nükhet Ruacan ile çalışmalar yaptı.

Fahir Atakoğlu, Federico Ramos ve dünyanın en iyi davulcularından biri olan Horacio El Negro ile İzmir Caz Festivali'nde çaldı. Yine dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ustası Nana Vasconcelos ile Brezilya ve Türkiye'de çalışmalar yaptı.

7. Uluslararası İstanbul Caz Festivali'nde sahne alan Aşkın Arsunan Ethno Karma Project'e konuk müzisyen olarak katıldı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok festivale katılan Altındağ, ayrıca yüzlerce müzik albümünün stüdyo kayıtlarında yer alarak, sayısız sanatçıya eşlik etti. Stüdyo müzisyenliğinin yanında Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden kurulu olan Habbecik ile CD ve konser çalışmaları yapan Levent Altındağ, hâlen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Sanatçı Öğretim Elemanı olarak görev yapıyordu.