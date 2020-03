Usta oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi. Birçok dizide yer alan ünlü oyuncu Levent Can'ın kalp krizi geçirmesiyle vatandaşlar tarafından Levent Can kimdir? Levent Can kaç yaşında? Levent Can nereli? Soruları merak konusu oldu. İşte Levent Can'ın hayatı hakkında merak edilenler...

LEVENT CAN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Levent Can, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canlandırdı. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin gibi popüler dizilerde de rol aldı. Daha sonra başrolünde Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandırmıştır.