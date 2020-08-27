Levent Yüksel: Sizlerle burada buluştuğum için çok mutluyum - Magazin haberleri

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Sanatçı Levent Yüksel, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne aldı. "Ya Sonra" şarkısı ile konsere başlayan Levent Yüksel, "Uzun bir aradan sonra sizlerle burada buluştuğum için çok mutluyum. Bu akşam bütün şarkılarımı sizlerle beraber seslendireceğim. Özellikle 4 yıl önce yaptığım 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' albümünden parçalarımı sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan ve aşk şarkılarını konser boyunca sevenleriyle söyleyen Yüksel, hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konser sonunda ise sevenlerinin yoğun isteği ve alkışları üzerine sahneye geri dönen Levent Yüksel, "Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk" şarkısı ile biss yaptı.