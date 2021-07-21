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Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Leyla ile Mecnun ilk fragmanı yayınlandı?

Türk dizi tarihinin en eğlenceli yapımlarından biri olan Leyla ile Mecnun, bir kez daha sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. İşte Leyla ile Mecnun ile ilgili ayrıntılar...

Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Leyla ile Mecnun ilk fragmanı yayınlandı?

Exxen'de yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun ile ilgili aramaların ardı arkası kesilmiyor. Her bölümü kahkaha tufanı olan dizi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. İşte ilk fragman...

LEYLA İLE MECNUN FRAGMANI

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

26 Haziran'da eski kadrosuyla çekimlerine başlanan dizinin henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI

Ali Atay
Serkan Keskin
Osman Sonant
Ahmet Mümtaz Taylan
Cengiz Bozkurt
Köksal Engür
Ege Tanman

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