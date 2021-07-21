Exxen'de yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun ile ilgili aramaların ardı arkası kesilmiyor. Her bölümü kahkaha tufanı olan dizi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. İşte ilk fragman...
LEYLA İLE MECNUN FRAGMANI
— Exxen (@exxentr) July 21, 2021
LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
26 Haziran'da eski kadrosuyla çekimlerine başlanan dizinin henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.
LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI
Ali Atay
Serkan Keskin
Osman Sonant
Ahmet Mümtaz Taylan
Cengiz Bozkurt
Köksal Engür
Ege Tanman
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