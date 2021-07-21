Exxen'de yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun ile ilgili aramaların ardı arkası kesilmiyor. Her bölümü kahkaha tufanı olan dizi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. İşte ilk fragman...

LEYLA İLE MECNUN FRAGMANI

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

26 Haziran'da eski kadrosuyla çekimlerine başlanan dizinin henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.



LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI

Ali Atay

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ahmet Mümtaz Taylan

Cengiz Bozkurt

Köksal Engür

Ege Tanman