LGS 2. TERCİH NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS 2. TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

1. Nakil tercih başvuruları 22 Temmuz ile 26 Temmuz tarihlerinde yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.