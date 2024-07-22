LGS 2. Tercihler ne zaman? LGS 2.ek tercih tarihleri belli mi, ek yerleştirme nasıl yapılır?
LGS tercih sonuçları açıklanması sonrası LGS 2.tercih tarihleri merak ediliyor. Liselere yerleşemeyen veya tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler LGS 2.tercih işlemlerini yapacak. Peki LGS 2. Tercihler ne zaman? LGS 2.ek tercih tarihleri belli mi, ek yerleştirme nasıl yapılır? İşte MEB 2.tercih hakkında detaylar
LGS 2.tercih tarihleri gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı LGS 1. tercih sonuçlarını duyurmasıyla birlikte sınav puanıyla bir okula yerleşemeyen öğrenciler, 2. tercih dönemini bekliyor. Peki LGS 2. Tercihler ne zaman? LGS 2.ek tercih tarihleri belli mi, ek yerleştirme nasıl yapılır?
LGS 2. TERCİH NE ZAMAN?
LGS 2. tercih tarihleri 2. dönemde değerlendirilecek. 1. nakil dönemi sonuçların ilanı ile birlikte başlayacak:
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 29 Temmuz günü ilan edilecek. Aynı gün 2. Nakil Tercih Başvuruları alınmaya başlayacak.
05 Ağustos 2024 günü ise Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları ilan edilecek.
LGS 2. TERCİH NASIL YAPILIR?
Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.
LGS 2. TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
1. Nakil tercih başvuruları 22 Temmuz ile 26 Temmuz tarihlerinde yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.