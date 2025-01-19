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        Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

        Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.01.2025 - 17:58 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:11
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        SAAT: 19.00

        STAT: Yeni Adana Stadı

        HAKEM: Halil Umut Meler

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Adana Demirspor: Deniz, Semih, Manev, Tolga, Arda Okan, İzzet Çelik, Maestro, Abdulsamet, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Alioui.

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Levent Mercan, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Dzeko

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

        Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

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        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

        Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, Samet Akaydin ve hastalanan Allan Saint-Maximin de forma giyemiyor.

        AMRABAT DÖNDÜ

        Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, sahadaki yerini aldı.

        Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski, forma giyip kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

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