2023 LGS NE ZAMAN?



Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyordu ancak MEB tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Kahramanmaraş depremi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla LGS'nin tam olarak hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.