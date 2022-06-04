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LGS günü toplu taşıma bedava mı? 5 Haziran 2022 Pazar otobüs, metrobüs, minibüs ve metro ücretsiz mi?

LGS sınavına saatler kalırken sınava girecek olan lise adayları "LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar Otobüs, metrobüs, minibüs ve metro ücretsiz mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Her sene 8. sınıf düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen sınava bir milyona yakın kişi giriyor. Hayal ettiği liseye girebilmek için sınavda ter dökecek olan adaylar sınav yerine giderken toplu taşımayı ücretsiz mi kullanacak. İşte detaylar...

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    LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 5 Haziran 2022 Pazar otobüs, metrobüs, minibüs ve metro ücretsiz mi?

    5 Haziran Pazar günü yapılacak olan LGS'de sınav yerine gitmek için toplu taşıma kullanmak zorunda kalan öğrenciler ve onlara refakat edecek olan veliler toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İki oturumda gerçekleşecek olan sınav için geri sayım başladı. Peki LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar otobüs, metrobüs, minibüs ve metro ücretsiz mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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    LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 5 Haziran 2022 Pazar otobüs, metrobüs, minibüs ve metro ücretsiz mi?

    5 HAZİRAN PAZAR LGS SINAVINA GİRECEKLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

    Liselere Geçiş Sınavının yapılacağı 5 Haziran Pazar günü öğrencilere ve öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz hizmet sunacak. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler ve sınavda görevli olduğunu belirten öğretmenler sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra toplu taşımadan ücretsiz şekilde yararlanabilecek.
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    LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 5 Haziran 2022 Pazar otobüs, metrobüs, minibüs ve metro ücretsiz mi?

    LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

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