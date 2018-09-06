LGS nakil başvuru işlemleri için son saatler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler, 4 aşamada gerçekleştirilen yerleştirmeye esas başvurularını gerçekleştirdi. Dördüncü nakil dönemi başvuruları ise bugün saat 17.00'de sona erecek. Böylelikle yerleştirmeye esas nakil dönemleri sona erecek. Peki, LGS 4. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

LGS 4. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 4. nakil başvuruları bugün sona erecek. Yerleştirmeye esas dördüncü nakil tercih başvurularının sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar MEB'in www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

LGS 4. NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.



Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

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