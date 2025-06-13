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        Haberler Bilgi Yaşam LGS ne zaman? 2025 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, soru dağılımı nasıl olacak?

        LGS ne zaman? 2025 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, soru dağılımı nasıl olacak?

        MEB Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS tarihini duyurdu. Sekizinci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesinde LGS tarihi, saati, soru dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Sınav yurt içinde 973 sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda gerçekleştirilecek. Peki LGS ne zaman? 2025 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, soru dağılımı nasıl olacak? İşte, sınava ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 09:25 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:25
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sınav tarihi, saati, giriş belgeleri gibi detayları duyurdu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kaldı. 15 Haziran Pazar günü yapılacak sınava girmek için 1 milyonun üzerinde öğrenci başvuruda bulundu. Sinav çalışmalarına devam eden öğrenciler LGS ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB 2025 LGS sınav tarihi, saati gibi bilgiler

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        LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        LGS 15 Haziran Pazar günü uygulanacak. İlk oturum saat 09.30'da ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.

        LGS SORU DAĞILIMI

        Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

        Merkezî sınavın birinci oturumu sözel alanda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.

        LGS GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

        LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

        MEB GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

        Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilece

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