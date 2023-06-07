LGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Haziran tarihinde sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşen LGS sınavın ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçlarının açıklanmasının ardından lise adayları aldığı puan ölçüsünde tercihlerini yapacak. Peki, "2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri başladı mı?" İşte LGS sonuç sorgulama ekranı...