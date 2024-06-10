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        Haberler Bilgi LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 lise LGS sonuçları sorgulama ekranı

        LGS sonuçları açıklandı mı? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS sonuçları 2024 için nefesler tutulmuş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye genelinde 2 Haziran'da düzenlenen merkezi sınav iki oturum halinde yapıldı. Sınavın geride kalmasıyla gözler LGS sınav sonuçlarına çevrildi. MEB tarafından "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden erişime açılacak olan LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB tarafından duyuruldu. İşte, 2024 LGS sonuçları açıklanma tarihi ve LGS sınav sonucu öğrenme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:15
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        LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2 Haziran Pazar günü 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin ter döktüğü sınavın sonuç tarihi merak konusu oldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacak olan LGS sınavı sonuç tarihi MEB tarafından paylaşıldı. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte LGS sınav sonuçları öğrenme ekranı hakkında bilgiler...

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        LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Pazar günü açıklanacak. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzuda yayımlanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların erken açıklanacağına dair ise bir açıklama bulunmuyor.

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        LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak olan LGS sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

        LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

        Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

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        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

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        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

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        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz

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