Liaoning Hongyun - Fujian sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Liaoning Hongyun, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Fujian takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 10:30. Maç öncesi Liaoning Hongyun 27 puanla 9. sırada, Fujian 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Liaoning Hongyun, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fujian son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 294 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Liaoning Hongyun kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fujian sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Liaoning Hongyun önceki hafta Jiangsu Shuntian mücadelesinde 1-0 kazandı.

Fujian ise Shenzhen Phoenix karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Liaoning Hongyun, 9 gol attı ve 7 gol yedi.

Fujian ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fujian, 10 gol atarken 14 gol yedi.

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