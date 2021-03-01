Libya'daki askeri komite: Sirte, Temsilciler Meclisinin düzenleyeceği güvenoyu oturumuna hazır

AA

Komite dün, Sirte'nin hala yabancı güçlerin ve paralı askerlerin kontrolünde olduğu ve güvenliği temin edecek meşru bir gücün bulunmadığını açıklamıştı. Ardından bugün Temsilciler Meclisinin güvenoyu oturumuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Askeri Komiteden yapılan yazılı açıklamada, kentin, Temsilciler Meclisinin güvenoyu oturumuna ev sahipliği yapmaya hazır ve güvenli olduğu ifade edildi.

Komite Üyesi Muhtar Tuğgeneral Muhtar Nakasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki açıklamanın, Sirte'de yabancı güçlerin olup olmadığı sorusu üzerine yapıldığını söyledi.

Nakasa, Komitenin, Sirte'de güvenliği sağlama ve milletvekillerinin kentte bulunacağı süre içerisinde yabancı güçleri buradan çekme konusunda anlaştığını kaydetti.

Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce paralı asker Sirte ve Cufra'da Halife Hafter milislerine destek veriyor.

Komite Başkanı Ahmed Ebu Şahme dün yaptığı açıklamada, Sirte'nin güvenliğini sağlamak için herhangi bir meşru güç bulunmadığını ve bölgenin hala yabancı güçlerin ve paralı askerlerin kontrolünde olduğunu söylemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih 26 Şubat'ta, yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'ne güvenoyu vermek için Meclise, 8 Mart'ta oturum düzenleme çağrısı yapmıştı.