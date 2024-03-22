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        Haberler Dünya Libya'nın batısında bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

        Libya'nın batısında bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

        Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 22.03.2024 - 19:06
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        Libya'da toplu mezar bulundu
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        Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Kriminal Araştırmalar Dairesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şuveyrif bölgesinde bulunan toplu mezar hakkında bilgi verildi.

        Kriminal Araştırmalar Dairesi ekiplerinin toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığı belirtildi.

        Ekiplerin kimliği belirlenemeyen düzensiz göçmenlerin cesetlerinden DNA örnekleri aldığı aktarılan açıklamada, işlemlerin ardından göçmenlerin cesetlerinin Şuveyrif bölgesinden sorumlu başsavcılığın belirlediği bir mezarlığa defnedildiği kaydedildi.

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