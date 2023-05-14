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Liderlerin sandıklarında en yüksek oy kime çıktı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için cumhurbaşkanı adayları ile bakanların oy kullandığı sandıklardan en yüksek oyların kime çıktığı da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandıklarında iki lider en yüksek oyu alırken; Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın sandığından en yüksek oy Kılıçdaroğlu'na çıktı

Liderlerin sandıklarında en yüksek oy kime çıktı?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için cumhurbaşkanı adayları ile bakanların oy kullandığı sandıklardan en yüksek oyların kime çıktığı da ortaya çıkıyor.

ERDOĞAN'IN SANDIĞINDAN EN YÜKSEK OY ERDOĞAN'A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Üsküdar´daki Saffet Çebi Ortaokulu´nda kullandı. Okulda, 17.00 itibariyle oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımları başladı. Erdoğan´ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı´nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı´nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı. Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce´ye ise oy çıkmadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SANDIĞINDAN EN YÜKSEK OY KILIÇDAROĞLU'NA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı. Kılıçdaroğlu'nun, oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı. Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.

OĞAN'IN SANDIĞINDAN KILIÇDAROĞLU ÇIKTI

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı. Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.

YANIK'IN SANDIĞINDAN ERDOĞAN ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın oy kullandığı 1328 nolu 368 seçmeni olan sandıkta 313 oy kullanıldı. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 183, Kemal Kılıçdaroğlu'na 98, Sinan Ogan'a 28 ve Muharrem İnce'ye ise 2 oy çıktı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

ÇELİK'İN SANDIĞINDAN KILIÇDAROĞLU ÇIKTI

Adana'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in oyunu kullandığı 1066 No'lu 380 seçmeni olan sandıkta 293 oy kullanıldı. Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 162, Recep Tayyip Erdoğan'a 116, Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye 1 oyun çıktığı sandıkta, 8 oy da geçersiz sayıldı.

ÖZER'İN SANDIĞINDAN ERDOĞAN ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in seçim bölgesi Ordu'da oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 196 oy çıkarken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 110 oy çıktı. AK Parti Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, oyunu kullanmak için Altınordu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 327 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 196 oy çıktı. Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 110 oy çıkarken, Sinan Oğan'a 19 oy çıktı. Muharrem İnce'ye atılan oy ve geçersiz oy bulunmazken, 2 boş oy çıktı.

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