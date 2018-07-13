Tuna, yaptığı açıklamada, Eskişehir Basket'in iki yıldır sponsor olmadan sportif başarısını sürdürdüğünü belirterek, mali yükün büyük çoğunluğunun kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu'nun üzerinde kaldığını söyledi.

Bu durumun sürdürülebilir olmaktan çıktığını ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"Sponsor arayışlarımızın olumlu sonuç vermemesi ve mali yükün başkan ile yönetim kurulu üzerinde kalması, böyle bir kararın alınmasına yol açtı. Bu tabii bizim için son derece üzücü. Kentin sporda ağabeyi konumundaki Eskişehirspor'un da mali durumu belli. Eskişehirspor da sponsorluk çabası içinde. Durum böyle olunca mali çözüm de kolay olmuyor. Kentin değeri haline gelmiş, muazzam taraftar kitlesi olan Eskişehir Basket'e sahip çıkılmalı."

Kulüp yönetim kurulu, dün yaptığı toplantıda, Eskişehir Basket'in Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekilmesi yönünde karar almıştı.