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Ligue 1'den Tudor analizi: "Marsilya'da Tudor devrimi devam ediyor"

Sezona çalkantılı giren ve tartışmalara konu olan Igor Tudor'lu Marsilya, Fransa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Ligue 1'in resmi internet sitesi de Tudor'un Marsilya'sını manşete taşıdı

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  • Ligue 1'den Tudor analizi: "Marsilya'da Tudor devrimi devam ediyor"

    Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor, bu yaz Hellas Verona'dan ayrılarak, Jorge Sampaoli'den boşalan Marsilya teknik direktörlüğü koltuğuna oturmuştu. Genç teknik direktörün çalışma yöntemleri, Fransa ekibinde sorgulanırken bazı futbolcular ile Tudor'un arasının açıldığı daha sezon başlamadan haberlere konu olmuştu.
  • Ligue 1'den Tudor analizi: "Marsilya'da Tudor devrimi devam ediyor"

    Hazırlık maçlarında elde edilen kötü sonuçlar ve ortaya koyan performanstan mutlu olmayan taraftarlar da Tudor'u ilk iç saha maçında ıslıklayarak protestolarını dile getirmişti. Geride kalan 9 haftada tüm tartışmalar yerini güneşli günlere bıraktı. Marsilya 9 haftada sadece 2 beraberlik alarak dünkü Angers galibiyetiyle puanını 23'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
  • Ligue 1'den Tudor analizi: "Marsilya'da Tudor devrimi devam ediyor"

    Ligue 1'in internet sitesi de Tudor'lu Marsilya'nın bu performansını manşete taşıdı. İşte Ligue 1'in gözünden Marsilya ve Tudor... 
  • Ligue 1'den Tudor analizi: "Marsilya'da Tudor devrimi devam ediyor"

    TUDOR NEYİ DEĞİŞTİRDİ? 

    "Tudor büyük bir karaktere sahip ve kulübün yerleştirmek istediği değerleri taşıyor: Yürek, hırs, göze hoş gelen futbol" Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria, Tudor'un imza töreninde Hırvat çalıştırıcıyı bu sözlerle özetlemişti ve geride kalan haftalarda gördüğümüz de bu.
  • Ligue 1'den Tudor analizi: "Marsilya'da Tudor devrimi devam ediyor"

    Dimitri Payet, Tudor'un oyun anlayışının topa sahip olma temelli bir futbol benimseyen Jorge Sampaoli'nin tam tersi olduğunu vurgularken "Tudor'un felsefesi, topun rakip kaleye çok daha hızlı gitmesini isteyen, daha 'dikey' bir anlayış" diyerek özetliyor. 
  • Ligue 1'den Tudor analizi: "Marsilya'da Tudor devrimi devam ediyor"

    OYUNCULARIN ROLLERİ DE DEĞİŞTİ

    Sampaoli'nin geniş alanda kenarlarda kullandığı Cengiz Ünder ve Gerson bu sezon daha merkezi bir konumda oynuyor. Her iki oyuncunun da yeni rollerine alışma sürecinde olduğunu belirten Fransızlar, yavaş yavaş adapte olduklarını ve yeni rollerinde daha ciddi gol tehdidi olabileceklerinin sinyallerini verdiklerini de belirtti.
  • Ligue 1'den Tudor analizi: "Marsilya'da Tudor devrimi devam ediyor"

    Sampaoli'yle genellikle sağ bekte görev yapan Valentin Rongier ise Tudor'la birlikte merkez orta sahadaki rolüne geri döndü. Rongier'in taktiksel farkındalığının yüksek olduğuna vurgular yapılırken Marsilya savunmasını rahatlattığı da belirtildi. 
  • Ligue 1'den Tudor analizi: "Marsilya'da Tudor devrimi devam ediyor"

    Nuno Tavares, Jonathan Clauss'un rollerini Guendouzi'yle birlikte işlediği belirtilirken Brest deplasmanında kaybedilen 2 puan sonrasında gözler Tudor'a dönmüştü. Hırvat teknik direktöre değişiklik yapıp yapmayacağı sorulurken puan kaybının 'yorgunluk' kaynaklı olduğunu vurgulayan Tudor "Hayır oyun anlayışımızda değişiklik yapmayacağız. Şimdiye kadar gördüğünüz Marsilya gibi oynayacağız" ifadelerini kullandı.
  • Ligue 1'den Tudor analizi: "Marsilya'da Tudor devrimi devam ediyor"

    Fransızlar, Marsilya analizini de şu sözlerle bitirdi: Marsilya'daki Tudor devrimi devam ediyor.

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