Lila Kağıt halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt kaç lot verir?
Lila Kâğıt 37,39 TL hisse fiyatı ile 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Lila Kağıt halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımların gündemini meşgul etmeye başladı. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek Lila Kağıt 4,48 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Lila Kağıt halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Lila Kağıt halka arz sonuçları...
Lila Kağıt halka arz sonuçlarında geri sayım sürüyor. Halka açıklık oranı yüzde 20,34 olarak açıklanan Lila Kâğıt, halka arz kapsamında toplamda 120 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Lila Kağıt halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Lila Kağıt halka arz sonuçları ile LILAK hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
LİLA KÂĞIT HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?
Lila Kâğıt hisse fiyatı 37,39 TL olarak belirlendi.
LİLA KÂĞIT HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Lila Kâğıt halka arzı talep toplama işlemleri 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamladı.
LİLA KÂĞIT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Yakında Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’nin katılım endeksine uygun.
LİLA KÂĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Lila Kağıt halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Lila Kağıt halka arz sonuçlarının 6 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
LİLA KÂĞIT NE ZAMAN BİST'TE İŞLEM GÖRECEK?
Lila Kağıt halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
LİLA KÂĞIT HALKA ARZ FONU NERELERDE KULLANILACAK?
Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.