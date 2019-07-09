Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak isteyen Lille, bordo-mavili kulübe yeni bir teklif yaptı. Lille'in Yusuf Yazıcı için 17 milyon euro net, 3 milyon euro bonus şeklinde önerisine olumsuz yanıt almasının ardından Trabzonspor'a yeni bir teklif götürdüğü iddia edildi.



20 MİLYON EUROYA YÜKSELTTİ



Fransa basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi, Yusuf için Trabzonspor'a bu kez 20 milyon euro artı bonus şeklinde bir teklif yaptı.

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