Lille - Porto maçı heyecanı

Hazırlık Kulüpler heyecanı devam ediyor. Lille, 20 Temmuz 2018 Cuma günü Porto takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Lille, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Porto son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 174 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lille kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Porto sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Lille son haftadaki Porto müsabasında 2-0 yenildi.

Porto ise Lille karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Lille, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lille, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Porto ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Porto, 1 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ