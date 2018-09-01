Lilleström - Valerenga maçı ne zaman?

Norveç Eliteserien maçında Lilleström ile Valerenga, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 19 puanlı Lilleström 13. sırada bulunuyor, Valerenga 30 puana sahip ve 7. sırada. Lilleström, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Valerenga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 739 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lilleström kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Valerenga sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Lilleström önceki hafta Sandefjord mücadelesinde 1-3 kazandı.

Valerenga, Sogndal karşılaşmaında 5-2 yenildi.

Lilleström, evinde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 8 gol yedi.

Valerenga, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valerenga 11 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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