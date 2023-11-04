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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şoke eden olay! Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!

        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişi ile Mahir'in tanıştığı ortaya çıktı! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:27
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        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
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        Show TV’de hafta içi her gün ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de fenomen Mahir Düz hakkında her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvuran Esra Çömelek, sevgilisi Mahir tarafından toplam 15 milyon lira dolandırıldığını söylemiş, Mahir’den önce de “Şarkıcı Doğuş’la dini nikah kıydık” diyerek üst üste bomba patlatmıştı. Doğuş’un Esra’nın evinde yan yana yemek yerken fotoğrafları ve videoları ekranlara geldi. Ayrıca Doğuş ve Azeri eşinin konuyla ilgili basın açıklaması yapacağı açıklandı.

        Mahir tarafından dolandırıldığını söyleyen bir adam, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye telefonla bağlandı. O telefon konuşmasından ilginç bir ilişki ağı çıktı. Mahir’in abisi Şakir’in kendisinden 900 bin lira değerinde altın aldığını iddia etti. Şakir’in AVM’ye benzeyen deposunda motosiklet, 2 gelinlik, fazla sayıda ayakkabı olduğunu söyledi. “Fenomen Mahir bana ulaştı, ‘Onları fanlarım aldı, o eşyaları satıp borcunu ödeyeceğiz’ dedi fakat ben kabul etmedim. Polise gitmek istedim. Sonra kendileri Doğuş’un eski menajeri olduğunu söyleyen Alaaddin adlı kişiyle yanıma geldiler ve Alaaddin 900 bin liralık borcumu çantayla bana teslim etti” dedi. “1 hafta aradan sonra Mahir barışma hediyesi olarak değerli bir saat ile yanıma geldi fakat ben kabul etmedim” ifadelerini kullandı. Telefondaki isim, o saatin de Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibinin ortaya çıkardığı saat olduğunu söyledi. Mahir’in getirdiği o saatin, Almanya’daki kadın tarafından alınan 75 bin liralık saat olduğu ortaya çıktı.

        Öte yandan Mahir’in Güney Afrikalı bir kadını da Victor ismiyle kandırdığı ortaya çıktı. Güney Afrikalı Ilse ile yazışmaları ekranlara geldi. O yazışmalarda Güney Afrikalı kadın, Mahir’le olan görüntülü konuşmasının fotoğrafını ve Mahir’e aldığı uçak biletini Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine ulaştırdı.

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        #doğuş
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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