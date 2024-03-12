Lily Allen: Çocuklarım kariyerimi mahvetti

"HEM ÇOCUK, HEM DE KARİYER SAHİBİ OLAMAZSINIZ"



Çarpıcı bir itirafta bulunarak, çocuklarının kariyerini mahvettiğini söyleyen şarkıcı; "Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler. İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası olamazsınız" dedi.