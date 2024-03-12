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        Haberler Dünyadan Lily Allen: Çocuklarım kariyerimi mahvetti - Magazin haberleri

        Lily Allen: Çocuklarım kariyerimi mahvetti

        İngiliz şarkıcı Lily Allen, şaşırtıcı bir itirafta bulunarak, çocuklarının kariyerini mahvettiğini söyledi. Allen; "İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:10
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        2000'li yıllarda şarkıları kadar hızlı hayatıyla da magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen Lily Allen, 2011'de Sam Cooper ile evlenmişti. Ünlü ismin, bu evlilikten Ethel ve Marnie adında iki kız çocuğu olmuştu.

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        Anne olduktan sonra daha sakin bir hayatı tercih eden Allen, 2018'de Cooper'dan boşanmış ve iki yıl sonra da oyuncu David Harbour ile dünyaevine girmişti.

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        Radio Times Podcast'e konuk olan Lily Allen, kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine inandığını ifade ederek, kendisinin de bir seçim yaptığını belirtti.

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        "HEM ÇOCUK, HEM DE KARİYER SAHİBİ OLAMAZSINIZ"

        Çarpıcı bir itirafta bulunarak, çocuklarının kariyerini mahvettiğini söyleyen şarkıcı; "Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler. İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası olamazsınız" dedi.

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        Lily Allen ayrıca; "Bazı insanlar kariyerlerini çocuklarına tercih ederler ve bu onların seçimidir. Ancak ailemin ben küçükken pek hayatımda olduklarını söyleyemem. Bunun bende kendi çocuklarımla tekrarlamak istemediğim bazı kötü yaralar bıraktığını hissediyorum" ifadelerini kullandı.

        #lily allen
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