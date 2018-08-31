Limerick - Dundalk düellosu

Limerick ve Dundalk, 31 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 24 puanlı Limerick 9. sırada bulunuyor, Dundalk 70 puana sahip ve 1. sırada. Limerick, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Dundalk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 269 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Limerick kazanırsa 9.00, beraberlik çıkarsa 5.50, Dundalk sahadan galip ayrılırsa 1.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Limerick son hafta oynanan Sligo Rovers maçında 1-3 yenildi.

Dundalk ise Shamrock maçında 1-2 yenildi.

Limerick, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 24 gol yedi.

Dundalk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dundalk, deplasmanda 31 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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