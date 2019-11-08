Son zamanlarda adını oldukça çok duyduğumuz limonlu suyu neredeyse çoğu kişi tüketiyor. Kimisi kilo vermek için kimisi cildi için limonlu su içiyor. C vitamini deposu olan limonu su ile birlikte tüketmek insan sağlığında büyük rol oynuyor.
Limonlu Suyun Faydaları Nelerdir?
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Cildi temizler.
- Kilo vermeye yardımcı olur.
- Yağ yakımını hızlandırır.
- Bağışıklık sistemini arttırır.
- Sindirim sistemini güçlendirir.
- Stresi azaltır, tansiyonu düşürür.
- Vücudun pH dengesini düzenler.
- İltihap ve tahrişi önler.
- Enerji verir.
- Kanseri önler.
- Böbrek taşına faydalıdır.
- Boğaz ağrısına iyi gelir.
- Romatizma
- Diş eti hastalıkları ve aft
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