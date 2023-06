DHA

Gaziantep'te kayıp olarak aranırken cesedi derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı Erbay'ın (3) ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Muhabbet Toz (32), ifade değiştirdi. Polis ve savcılıkta kendisi yemek yedirirken Lina´nın düştüğünü söyleyen Toz, ilk duruşmada bu kez küçük kızın annesini suçladı. Toz, "Olay günü Melisa yemek yedirirken sert şekilde çocuğu sarstı ve Lina yere düşüp, kafasını çarptı. Lina bayılınca korkarak, Mehmet Aksu'yu (35) aradık. Korktuğumuz için çocuğu hastaneye götürmedik. Mehmet Aksu, çocuğa kalp masajı yapmaya çalıştı ama ölmüştü" dedi.

Abdurrahman Erbay'dan 2021'de ayrılıp, 2022'de ise resmi olarak boşanan Melisa İlhan (33), kızları Lina Nazlı ve 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ile birlikte okul arkadaşı Muhabbet Toz adlı kadının yanına taşındı. Bu süreçte çocukları alıkonulup, fuhşa zorlanan Melisa İlhan, eylül ayında ulaşıp, durumunu anlattığı eski eşi ile polise gitti. Şikayetçi olup, bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, çocuklarını aradığını söyledi. Programı arayan bir kişi, Naime Ceyda'ya baktığını belirtip, çocuğu polise teslim etti. Polisi arayan Muhabbet Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu ise Lina Nazlı'nın öldüğünü ve cesedinin Seyran Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasındaki derin dondurucuda saklandığını belirtti. Belirlenen adreste yapılan aramada Lina Nazlı'nın cesedine ulaşıldı.

Gözaltına alınan Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklandı. 2 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Lina Nazlı Erbay'ın ölümüne yol açtığı belirlenen Muhabbet Toz hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan ise 8 yıla kadar hapis cezası, Mehmet Aksu hakkında ise 'çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' ve 'çocuğa karşı eziyet' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

'ÇOCUĞU ÜÇÜMÜZ ARABADA GÖTÜRDÜK'

Davanın ilk duruşması, bugün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar SEGBİS aracılığı ile katılırken, Melisa İlhan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Polis ve savcılıkta kendisi yemek yedirirken Lina´nın düştüğünü söyleyen Muhabbet Toz, duruşmada ifade değiştirip anneyi suçladı. Toz, "O sıralar psikolojim yerinde olmadığı için öyle ifade vermiştim. Fakat şimdiki ifadelerim doğrudur. Melisa, çocuklarına şiddet uyguluyordu. Küçük çocuğu bakıcıda kalıyordu. Lina'ya da sürekli şiddet uyguluyordu. Isırıyor, vücudunda sigara söndürüyordu. Lina, bir kez kanepeden düştü ve hastanelik oldu. Ama Melisa, tedavisini tamamlanmadan imza karşılığı hastaneden çıkarıp, eve getirdi. Bu süreçte Lina Nazlı hasta olduğu için yemek yiyemiyordu. Melisa ise yemek yedirirken çocuğuna sürekli şiddet uyguluyordu. Bu yaşananlara evde olduğum için şahitlik ediyordum. Olay günü de Melisa yemek yedirirken sert şekilde çocuğu sarstı ve Lina yere düşüp, kafasını çarptı. Lina bayılınca korkarak, Mehmet Aksu'yu aradık. Korktuğumuz için çocuğu hastaneye götürmedik. Mehmet Aksu, çocuğa kalp masajı yapmaya çalıştı ama ölmüştü. Mehmet, 'Bu böyle olmaz, çocuğu saklamamız gerekiyor' dedi. Melisa, bu aşamada hiçbir şey söylemedi. Şoka girmiştim, hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledim ancak kabul etmediler. Sonunda Mehmet, çocuğu ikimize ait iş yerindeki buzdolabına koymaya karar verdi. Buzdolabını Mehmet Aksu aldı. Çocuğu üçümüz aynı arabada götürdük ve buzdolabına koyduk" dedi.

'SİGARA SÖNDÜRME GİBİ BİR EYLEMİM OLMADI'

Toz, Melisa İlhan'ın sevgilisi Mehmet Aksu ile ilişki yaşadığını da öne sürerek, "Son zamanlarda Melisa, benden uzaklaşıyordu. Nedenini merak edince Mehmet ile bir ilişkilerinin olduğunu öğrendim. Melisa, televizyon programına çıktıktan sonra Mehmet çocuğun yerini polislere söylemiş. Farklı zamanlarda Melisa'nın çocuğa şiddet uyguladığını gördüm. Mehmet ise çocuğu severken sert davranıyordu, ısırık izleri o yüzden çıkmış olabilir. Çocuğa karşı bu şekilde davranmadım. Isırma ya da üzerinde sigara söndürme durumu gibi bir eylemim olmadı. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

'MUHABBET, BENİ TEHDİT ETTİ'

Mehmet Aksu ise Melisa'yı Muhabbet Toz aracılığı ile tanıdığını belirterek, "Evliyim ve 3 çocuğum var. Muhabbet ile yasak bir aşkımız vardı. Olay günü dışarıda çalışıyordum. Muhabbet beni arayarak çocuğun düştüğünü, can çekiştiğini söyleyince yardım için eve gittim. Eve gittiğimde Melisa orada değildi ve Muhabbet şok içindeydi. Çocuk yerde hareketsiz yatıyordu. Hemen suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Bu sırada Muhabbet'e de polisi araması için bağırdım. Tüm çabalarıma rağmen çocuk tepki vermedi. Vefat ettiği için o an, ne yapacağımızı bilemedik. Muhabbet 'gel, çocuğu yakalım, bu şekilde kurtulabiliriz' dedi. Böyle bir şey yapamayacağımı söyledim. Muhabbet beni tehdit etti, o an yapacağımızı bilemedik ve bir dolaba koymaya karar verdik. Çocuğu evde bırakıp, saklamak için derin dondurucu almaya gittik. Bu olay sırasında sadece ben ve Muhabbet vardı. Sonra çocuğu iş yerine götürdüğümüz dondurucuya koyduk. Olayı televizyonda görünce polisi arayarak, çocuğun yerini gösterip teslim oldum" dedi.

'KIZIMIN ÖLDÜĞÜNDE HABERİM YOKTU'

Melisa İlhan ise duruşmada Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un kendisini çocukları ile tehdit edip, fuhşa zorladığını söyledi. Çocuğunun ölümünden birkaç ay önce yine kanepeden düştüğünü belirten İlhan, şunları anlattı:

"Lina, ilk düştüğü zaman da beni dışarıda çalıştırıyorlardı. Muhabbet, beni arayarak çocuğun düştüğünü ve Mehmet'in onu hastaneye götürdüğünü söyledi. Hemen hastaneye gittim. Sonra bana çocuğu hastaneden çıkarmam için baskı yaptılar. Beni tehdit ettikleri için hastaneden çıkartmayı kabul ettim. Bu sırada Mehmet, 'Bu kadar hastaneye para döktüm, bunu çalışıp ödeyeceksin' dedi. Bu süreçte beni çalıştırmaya devam ettirdiler ve çocukları 1 aylık periyotlarla bana gösteriyorlardı. Çalışmak istemediğimde bana cinsel gücü arttırıcı haplar veriyorlardı. Çocukların sürekli iyi olduğunu söylüyorlardı. Çocuklarımı göremeyince sosyal medyadan boşandığım eşim ile irtibata geçtim ve şikayetçi oldum. Lina vefat ettiğinde orada değildim ve kızımın öldüğünden haberim yoktu. Her iki sanıktan da şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, delillerin tam olarak toplanmasına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.