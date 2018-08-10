Lincoln City - Swindon Town maçı istatistikleri

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Lincoln City, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Swindon Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Lincoln City 3 puanla 10. sırada, Swindon Town 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Lincoln City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Swindon Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 349 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lincoln City kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Swindon Town sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lincoln City son hafta oynanan Yeovil Town maçında 1-1 berabere kaldı.

Swindon Town, Accrington Stanley karşılaşmaında 3-0 kazandı.

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