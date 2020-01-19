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HaberlerFiskosLinet: Güzel bir yemek yedik - Magazin haberleri

Linet: Güzel bir yemek yedik

Ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla yemek yiyen Linet, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti

Linet
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Linet, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda görüntülendi.

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Linet, "Dostlarımızla birlikte güzel bir yemek yedik. Şimdi sahne alacağım mekana doğru gideceğim. Sizleri oraya da beklerim" dedikten sonra mekandan ayrıldı.

SAHNE ÖNCESİ POZLAR

Ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz günlerde TEMA Vakfı yararına gerçekleştirilen gecede sahne almıştı. Derin bacak dekolteli mavi bir elbise tercih eden Linet, geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Linet'in pozları kısa sürede 5 binin üzerinde beğeni almıştı.

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