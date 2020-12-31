Büyük beden 7 kadının hafta içi her gün belli bir konsept dahilince şıklık yarışısına girdiği Doya Doya Moda programının bugünkü konuk jüri üyesi Linet oldu. Peki, Linet kimdir? Linet kaç yaşında ve nereli? Linet Hatıran Olsun şarkısının sözleri...

LİNET KİMDİR?

Linet Menaşi 5 Mart 1975 tarihinde Tel Aviv, İsrail'de dünyaya geldi. 45 yaşındaki Linet Türk-İsrailli şarkıcıdır.

İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

LİNET ALBÜMLERİ

Birlikte Söyleyelim / İsrail

Para Para / İsrail

Hayatın Çiçeği, Anne /İsrail

Et Libi Koveş İsrail

Linet (1995) Türkiye

Linet'in müzik kutusu (1997) Türkiye

Ölümsüz Aşk (1999) Türkiye

Different Woman (2003) İsrail

Layla (2004) İsrail

Paylaşmak İstiyorum (2009) Türkiye

Kalbimin Sahibi Sen (2011) Türkiye

Yorum Farkı (2012) Türkiye

Yorum Farkı II (2015) Türkiye

Bilir misin? (2018) Türkiye

LİNET HATIRAM OLSUN ŞARKISI SÖZLERİ

Seni gördüğüm gün aklımın çıktığı gündü

Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme

Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime

Aradığım, beklediğimdin

İşte o gün, işte o gün nikahladım seni kalbime

İnan şiir gözlüm, inan gönül sözlüm

Sensiz bir dünyayı

Yaşamam, yaşamam, yaşayamam

Elin ellerimde, gözün gözlerimde

Bil ki yüreğimde

Sıcacık, sıcacık bir sevgin var

Sende hatıralar var

Sende mutluluklar var

Sana sitem ettiysem

Sitem sevgiden doğar

Ben sende yaşadım

Seninle tattım böyle bir aşkı

Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkım

Çal, benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı

Ben sende yaşadım

Seninle tattım böyle bir aşkı

Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkım

Çal, benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı

Eğer gideceksen, veda edeceksen

Bitti diyeceksen

Canımı, canımı alıp da git

Sensin tek umudum, sensin mutluluğum

Seni canımdan çok

Seviyor, seviyor, seviyorum

Sende hatıralar var

Sende mutluluklar var

Sana sitem ettiysem

Sitem sevgiden doğar

Ben sende yaşadım

Seninle tattım böyle bir aşkı

Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkım

Çal, benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı

Ben sende yaşadım

Seninle tattım böyle bir aşkı

Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkım

Çal, benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı