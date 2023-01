O YILLARIN SEVİLEN ÇOCUK YILDIZIYDI



1958 yılında dünyaya gelen Lisa Loring, 'The Addams Family' dizisiyle ünlense de 'The Girl from U.N.C.L.E.', 'Barnaby Jones' ve 'The Phyllis Diller Show' gibi yapımlarda da rol almıştı.



Lisa Loring, henüz üç yaşındayken reklamlar için modellik yapmaya başlamıştı. 'Wednesday Addams' rolünü 6 yaşında oynamaya başlayan Loring, o yılların en sevilen çocuk yıldızıydı.



Loring, 1964'te hayat verdiği 'Wednesday Addams' karakterini, 1977 yılında yeniden canlandırmıştı.



