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Lisa Loring vefat etti

'Addams Ailesi’nin ilk televizyon dizisinde 'Wednesday' karakterini canlandıran ve 'orijinal Wednesday' olarak adlandırılan oyuncu Lisa Loring, yaşamını yitirdi

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  • Lisa Loring vefat etti! İlk 'Wednesday Addam'stı... - Magazin haberleri

    Bir televizyon efsanesine dönüşen ünlü 'The Addams Family' adlı dizide ailenin kızı 'Wednesday'i canlandıran Lisa Loring'ten acı haber geldi. Loring'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
  • Lisa Loring vefat etti! İlk 'Wednesday Addam'stı... - Magazin haberleri

    'Wednesday’i 1964'ten 1966'ya kadar 64 bölüm boyunca canlandıran Lisa Loring’in yüksek tansiyon hastası olduğu ve aşırı sigara tüketimi nedeniyle büyük bir felç geçirdiği açıklandı.

    Felç geçirdikten sonra yaşam destek ünitesine bağlanan Loring’in, iki kızı tarafından verilen kararla yaşam destek ünitesinden ayrıldığı ve cumartesi günü vefat ettiği bildirildi.
  • Lisa Loring vefat etti! İlk 'Wednesday Addam'stı... - Magazin haberleri

    "ANNEM HUZUR İÇİNDE BU DÜNYADAN AYRILDI"

    Lisa Loring'in kızı Vanessa Foumberg, annesinin ölümünü doğruladı. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Foumberg, "İki kızı da başucundaydı ve ellerini tutuyordu. Annem bu dünyadan sevdikleri yanında, huzur içinde ayrıldı" şeklinde konuştu.
  • Lisa Loring vefat etti! İlk 'Wednesday Addam'stı... - Magazin haberleri

    İlk olarak 'New Yorker' dergisinde karikatürleri yayınlanan 'Addams Ailesi' televizyon dizisiyle geniş kitlelere ulaşmış ve çok sevilmişti. 'Addams Ailesi', şimdilerde dijital platform için çekilen ve başrolünde ailenin kızı 'Wednesdey’in oynadığı diziyle yeniden gündeme geldi.
  • Lisa Loring vefat etti! İlk 'Wednesday Addam'stı... - Magazin haberleri

    O YILLARIN SEVİLEN ÇOCUK YILDIZIYDI

    1958 yılında dünyaya gelen Lisa Loring, 'The Addams Family' dizisiyle ünlense de 'The Girl from U.N.C.L.E.', 'Barnaby Jones' ve 'The Phyllis Diller Show' gibi yapımlarda da rol almıştı.

    Lisa Loring, henüz üç yaşındayken reklamlar için modellik yapmaya başlamıştı. 'Wednesday Addams' rolünü 6 yaşında oynamaya başlayan Loring, o yılların en sevilen çocuk yıldızıydı.

    Loring, 1964'te hayat verdiği 'Wednesday Addams' karakterini, 1977 yılında yeniden canlandırmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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