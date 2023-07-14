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        Lisa Marie Presley'nin ölüm nedeni belli oldu

        Rock'n roll efsanesi Elvis Presley'nin tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, 12 Ocak 2023'te vefat etmişti. Presley'nin ölüm sebebi 7 ay sonra açıklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 11:40
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        Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin ölüm haberini,  annesi Priscilla Presley, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair yıkıcı haberi üzüntüyle paylaşmak zorundayım" mesajıyla duyurmuştu. 

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        "MAHREMİYET İSTİYORUZ"

        Üzüntüsünü dile getiren Priscilla Presley kızı için, "Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı... Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz..." şeklinde açıklama yapmıştı. 

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        Lisa Marie Presley'nin ölüm sebebi 7 ay sonra açıklandı. Presley'nin, yıllar önce geçirdiği kilo verme ameliyatına bağlı zamanla gelişen yaradan dolayı ince bağırsak tıkanıklığı sebebiyle vefat ettiği belirtildi.

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        "ÖLÜM NEDENİ DOĞALDIR"

        Los Angeles Adli Tıp Kurumu, yaptığı açıklamada "Los Angeles İlçesi Adli Tıp Kurumu, 54 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı Lisa Marie Presley'nin ölüm nedenini, yıllar önce bir obezite ameliyatından sonra gelişen yara dokusunun neden olduğu ince bağırsak tıkanıklığı olarak belirledi. Ölüm şekli doğaldır" ifadelerini kullandı.

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        Adli Tıp, Presley'nin 12 Ocak'ta eski eşi tarafından evinde hareketsiz yatarken bulunduğunu, hastaneye getirildikten sonra saat 17.08'te öldüğünün belirlendiğini belirtti. Lisa Marie Presley'nin oğlu ve Elvis Presley'nin torunu Benjamin Keough, 2020'de 27 yaşındayken intihar ederek yaşamını son vermişti. Elvis Presley ise 1977'de 42 yaşındayken kalp yetmezliğinden yaşama veda etmişti.

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        LISA MARIE PRESLEY HAKKINDA

        1968'de doğan Lisa Marie Presley, babasının izinden giderek, müzik alanında kariyer yapmıştı. Marie'nin çıkardığı üç albüm arasında, 2003'te yayınladığı ilk albümü yüz binlerce kopya satarak, olumlu eleştiriler almıştı.

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        Lisa Marie Presley, gerçekleştirdiği evliliklerle de konuşulmuştu.

        1988'de Danny Keough ile  evlendi. 1994'te boşandıktan sonra aynı yıl Michael Jakcson ile iki yıl sürecek evlilik yaptı. 

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        Lisa Marie Presley daha sonra Nicolas Cage ile nikâh masasına oturdu ancak iki yıl sonra yollarını ayırdı.

        2006'da Michael Lockwood ile evlenen Lisa Marie Presley Presley, 10 yıl sonra, 2016'da boşandı. 

        Fotoğraflar: AP, Splash News, Backgrid USA, Avalon, DHA

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        #Lisa Marie Presley
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